Już w ten weekend rozpoczną się zmiany w organizacji ruchu w centrum Poznania. Jak pojedziemy ulicami Ratajczaka i 27 Grudnia? Sprawdź!

Zmiany organizacji ruchu w centrum Poznania

- Na wskazanym obszarze obowiązuje strefa zamieszkania, oznacza to zakaz parkowania poza miejscami do tego wyznaczonymi – informuje inwestor.

Na razie dojazd do ul. Ratajczaka na odcinku między ul. Św. Marcin a 27 Grudnia, zgodnie z obowiązującym oznakowaniem możliwy jest od pl. Wolności. Docelowo, od 21 maja, ul. Ratajczaka będzie jednokierunkowa z wjazdem od ul. 3 Maja, nie będzie możliwości skrętu w lewo z pl. Wolności w ul. Ratajczaka, wyjazd z pl. Wolności na wysokości Arkadii poprzez nakaz skrętu w prawo w kierunku ul. 3 Maja, jednokierunkowa będzie również ul. Kantaka z wjazdem od ul. 27 Grudnia. Do tego ulicą 27 Grudnia możliwy będzie dojazd do nieruchomości torowiskiem w kierunku Okrąglaka, z możliwością skrętu w ul. Kantaka i ul. Gwarną, jednokierunkową w stronę Św. Marcina, w jednym kierunku będzie można się także poruszać odcinkiem ul. Fredry od Okrąglaka do ul. Kościuszki, natomiast dwa kierunki przewidziano na ul. Mielżyńskiego (z nakazem skrętu w prawo w ul. Fredry).