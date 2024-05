Już za tydzień mistrzostwa Polski w triathlonie na JBL Triathlon Sieraków. Kultowe zawody dla ludzi z żelaza w tym roku z wielką atrakcją Radosław Patroniak

Dla triathlonistów niezwykle ważne są warunki pogodowe. Oby w Sierakowie były lepsze niż dwa lata temu w Poznaniu na Malcie Adam Jastrzębowski Zobacz galerię (11 zdjęć)

Do rozpoczęcia 12. edycji JBL Triathlon Sieraków pozostał zaledwie tydzień. Zawodnicy pozostają skupieni, dla wielu z nich będzie to najważniejszy start w sezonie, gdyż w sobotę zmagania na dystansie średnim (blisko 113 km) mają rangę mistrzostw Polski! Co czeka nas w krainie 100 jezior?