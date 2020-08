Kacper Żuk wygrywa w kolejnej edycji turnieju tenisowego Talex Open w Poznaniu! Polak w finale pokonał Bułgara 7-6, 6-1 [ZDJĘCIA]

– Bardzo cieszę się z wygranej, tym bardziej, że to mój drugi sukces odkąd zaczęliśmy grać w czasach koronawirusa. To pokazuje, że dobrze pracowałem przez cały czas. Ponadto cieszę się z wygranej w turnieju w Polsce. Gra przy takiej publiczności motywuje i zachęca do dalszej pracy. Nie sądziłem, że w tych czasach zgromadzi się tylu widzów, którzy będą dopingować – mówił po zwycięskim turnieju Kacper Żuk.