Kaliski zakład WSK będzie produkować podzespoły do Czarnej Pantery

- Kilkanaście dni temu rozmawiałem z prezesem spółki, a także z przewodniczącym NSZZ "Solidarność" WSK "PZL - Kalisz" na temat możliwości podwykonawstwa na produkcję układu hydropneumatycznego i automatu do ładowania czołgu K2. Zaangażowałem się we wsparcie starań zarządu spółki, a także załogi, aby spółka uzyskała tak zwane kompetencje do produkcji tych elementów. To dla załogi komfort pracy na dłuższy czas - informuje poseł Jan Mosiński z PiS. - Po licznych rozmowach, udało mi się na tyle wesprzeć działania zarządu WSK "PZL-Kalisz" S.A., że uwzględniono kaliską spółkę do tak zwanego łańcucha produkcyjnego.

Parlamentarzysta podkreśla, że to ogromny sukces dla spółki, załogi i Kalisza. Dodaje, że w najbliższych dniach wystąpi z zaproszeniem do prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. do odwiedzenia zakładu oraz zwiedzenia miasta.