Kalisz zaprasza na podróż w czasie. Przeniesiemy się do wczesnego średniowiecza. To wyjątkowe miejsce w Wielkopolsce

Legendy pierwszych Piastów

Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu znajduje się na obszarze, który był zasiedlony już w czasach wczesnego średniowiecza. Według legend, miejsce to mogło być związane z pierwszymi Piastami. Mieszko I, pierwszy historyczny władca Polski, prawdopodobnie mógł przebywać w tych rejonach. Choć brak jest bezpośrednich dowodów na te historie, to dodają one miejscu magii i tajemnicy.