Kamienny Krąg w Parku Rataje zatrzyma wodę i będzie atrakcją dla dzieci

Dlaczego trzeba kochać drzewa? Podróżują, rozmawiają, przywołują deszcz. I są nam bardzo potrzebne. Chrońmy je przed wycinką

Nie możemy traktować lasów niczym źródła dochodu lub hodowli materiałów budowlanych. Drzewa to organizmy, o których wciąż wiemy bardzo mało, za to jedno wiemy na pewno - są nam niezwykle potrzebne. Nie ma przyszłości bez lasów w scenariuszu, bo trzeba wiedzieć, że ich właściwości są iście cudotwórcze. Sprawdźcie w galerii, co potrafią.