Kapitan Lecha Poznań: Mam nadzieję, że nowy trener wprowadzi nas na wyższy poziom. Zobacz galerię zdjęć z pierwszego treningu Lecha

W czwartek Lech Poznań rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Przed wyjściem na murawę bocznego boiska, co nastąpiło ok. godz. 11 mieli odprawę z nowym trenerem Nielsem Fredriksenem, przeszli badania krwi i zjedli śniadanie.

- Moje pierwsze wrażenia są takie, że nasz nowy trener komunikuje się z nami bardzo bezpośrednio. Mam nadzieję, że wprowadzi nas na wyższy poziom, bo tego po prostu potrzebujemy - powiedział Mikael Ishak, kapitan Lecha Poznań.

Trener Niels Frederiksen na pierwszym treningu miał 25 piłkarzy, w tym grupę młodzieży z akademii. Oprócz trzech uczestników Euro 2024 brakowało odpoczywających po zgrupowaniu młodzieżówki Filipów Marchwińskiego i Szymczaka oraz leczącego się od dawna Filipa Dagerstala. Indywidualnie trenowali Dino Hotić, Ali Gholizadeh i Kornel Lisman. Bośniak ma jutro zacząć treningi z zespołem, a Ali czeka jeszcze na ostateczną diagnozę i jeśli będzie wszystko będzie w porządku, to też będzie normalnie trenował. Z kolei Lisman potrzebuje jeszcze trzech tygodni indywidualnych zajęć, by być w pełni sił i rozpocząć normalne treningi.