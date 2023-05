Kapitan Lecha Poznań zmaga się z poważną chorobą. Czy to koniec sezonu dla Mikaela Ishaka?

Szwed bez wątpienia był kluczową postacią Lecha Poznań w tym sezonie. Ishak występował praktycznie w każdym spotkaniu od pierwszej minuty. Ten stan rzeczy zmienił się niespodziewanie w rewanżowym starciu w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy we Florencji . Tam kapitana Kolejorza na boisku od pierwszego gwizdka nie zobaczyliśmy. Pojawił się on wówczas na ostatnie dziesięć minut spotkania.

- Około 2,5 miesiąca temu poczułem, że coś dzieje się niedobrego z moim zdrowiem. Czułem się źle, nie miałem energii. Kiedy budziłem się rano, nie miałem sił, żeby pojechać na trening, nie czułem się szczęśliwy. Ogólnie wiedziałem, że coś jest nie tak. Po treningu wracałem do domu i szedłem spać. W tym samym czasie miałem kaszel, bolała mnie głowa. Na początku mówiłem sobie, że to zwykła choroba, więc normalnie trenowałem i grałem mecze - powiedział na oficjalnej stronie Lecha Poznań, Mikael Ishak.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki dodał natomiast, że Szwed dobrze zareagował na leczenie infekcji bakteryjnej i z każdym dniem czuje się coraz lepiej. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie Ishak powinien wrócić do zdrowia, jednak mało prawdopodobne jest to, że w zobaczymy go w tym sezonie na boisku, podczas dwóch ostatnich meczów (z Koroną 19 maja oraz Jagiellonią 27 maja)