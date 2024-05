Kasia i Jędrek z Gogglebox - to ich dom w sadzie. Zobaczcie zdjęcia! [12.05.2024]

Ciekawie rozwiązano również drzwi wewnętrzne. To po prostu przesuwana drewniana ściana. Efekt jest fenomenalny.

Drzwi wejściowe prowadzą od razu do salonu, w którym stoi duża ruda kanapa. Nad nią zwisają ciekawie zdobione lampy. Warto też zwrócić uwagę na stoik.

- Ten stolik jeszcze zobaczycie tu milion razy, ale historia jego jest taka, że jest to drzewo z rodzinnego lasu - nieoszlifowane, lekko wyczyszczone i jest to pierwszy krążek, a pod spodem ma wybity numer seryjny drzewa. Nogi wszyscy do tych krążków robią metalowe, to ja muszę mieć drewniane i toczone - tłumaczyła na Instagramie Kasia Gąsienica z Gogglebox.