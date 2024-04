Kaskaderskie pokazy z dziennikarzem "Głosu Wielkopolskiego" na pokładzie. To była czysta adrenalina

– To najlepsze auto do trenowania driftu, obok bmw e46, e36 – dopowiada kierowca.

W mgnieniu oka wchodzimy w pierwszy, potem drugi zakręt, a za nami na wyciągnięcie ręki kierowca drugiego auta. Jedziemy dosłownie centymetry od ogrodzenia, a każde wejście w zakręt wywołuje głośny pisk opon.

– To była czysta adrenalina – mówię do Tomasza, gdy kończymy jazdę.

– Teraz wiesz, z czym to się je i dlaczego to robimy. To było moje marzenie. Mogę powiedzieć z ręką na sercu, że od 5 lat czuje się spełniony, jeżdżąc razem z chłopakami