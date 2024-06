Katarzyna Ratajczak, skrzypaczka z Poznania, ma szansę podbić światowe sceny. Ale czesne w prestiżowej szkole w Londynie zwala z nóg! Karol Pomeranek

Młoda poznanianka dostała się do prestiżowej londyńskiej Royal College of Music. Ale czesne zwala z nóg i może uniemożliwić jej wyjazd. arch. pryw. Zobacz galerię (6 zdjęć)

Kilka miesięcy temu Katarzyna Ratajczak z Poznania zdała egzamin do Royal College of Music w Londynie. Olbrzymią radość trwała krótko. Po Brexicie czesne dla obywateli Unii Europejskiej wzrosło trzykrotnie, a programy stypendialne i kredyty studenckie zlikwidowano. Dziś to wydatek rzędu 30 600 funtów, czyli ok. 160 tys. złotych… Poznanianki na taki wydatek nie stać. Jeśli nie znajdą się darczyńcy, o światowej karierze będzie mogła zapomnieć.