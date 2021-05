Każdy może mieć swoje własne drzewko. Rozpoczyna się sadzenie w „Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych”

Posadzone przez nas drzewo może upamiętnić ważne momenty naszego życia. Własne drzewko to także dobry pomysł na prezent. Najbliższa okazja do jego zasadzenia to nadchodzący weekend 8-9 maja.

- Sadzenie drzew, dla upamiętnienia ważnych momentów w naszym życiu to wielowiekowa tradycja. Drzewa były świadkami historii, do dzisiaj towarzyszy im określona symbolika. Dla przykładu dąb oznacza odwagę, siłę i mądrość, buk pewność siebie, siłę i pogodę ducha, grab odporność, wytrwałość i silną osobowość, brzoza piękno, harmonię, młodość i kobiecą wrażliwość, sosna mistycyzm, natchnienie i duchową wrażliwość, z kolei wierzba melancholię, smutek i żal

- tłumaczy dr inż. Małgorzata Krokowska-Paluszak, rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.