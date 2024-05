Wysoka frekwencja na meczach Lecha Poznań w tym sezonie

Sobotni mecz z Koroną Kielce będzie 20 spotkaniem w tym sezonie na Enea Stadionie. Mimo niezadowalających wyników, piłkarze na swoich fanów mogli liczyć przez cały rok. Do tej pory stadion przy Bułgarskiej odwiedziło 474545 widzów, co daje średnią na poziomie 24976 kibiców na mecz . Dwukrotnie została przekroczona bariera 40 tysięcy fanów na jednym spotkaniu (z Cracovią podczas akcji "Kibicuj z klasą" oraz Legią Warszawa).

W poniedziałek (20 maja) wieczorem na facebookowym profilu Lech Poznań Ultras został zamieszczony wpis odnośnie najbliższego spotkania. Fani zapowiedzieli, że dostosują się poziomem do piłkarzy Kolejorza, który prezentowali przez cały sezon. Przypomną również, jakich działań oczekują w najbliższym czasie.

Lech Poznań tuż przed końcem sezonu traci kolejnego zawodnika. Afonso Sousa doznał urazu i na pewno nie zobaczymy go w ostatnim spotkaniu przy Bułgarskiej z Koroną Kielce. Są jednak pozytywne…

Niestety przed nami jeszcze jeden mecz tego sezonu. Wyjątkowo nie będziemy zachęcać do przyjścia, o nic nie walczymy. Kto ma karnet/bilet, a najważniejsze chęci to przyjdzie.

Jednocześnie chcemy się odnieść do wydarzeń podczas ostatniego meczu domowego. Kartoniada WSTYD. Skierowana głównie do zarządu Lecha za całokształt działań w tym sezonie. Mamy nadzieję, że przypadła do gustu prezesom. Jak widać piłkarze później też idealnie wpasowali się w hasło z oprawy.