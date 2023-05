Kibice Warty Poznań wywiesili transparenty skierowane do Jacka Jaśkowiaka. "Kiedy Warta wróci do Poznania?"

Od momentu awansu do ekstraklasy Warta Poznań wszystkie swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Po jednym z naszych tekstów dotyczącym braku własnego obiektu w stolicy Wielkopolski powstaje mnóstwo pytań, kiedy i czy warciarze doczekają się obiektu w Poznaniu? Póki co, nic na to nie wskazuje.

Od kilkunastu meczów kibice Warty Poznań domagają się jasnych odpowiedzi ze strony władz miasta. Przed meczem z Radomiakiem Radom na głównej trybunie kibice wywiesili dwa transparenty o treści: "Jaśkowiak!!!! Prezydencie stadion dla Warty" oraz Jaśkowiak!! "Kiedy Warta wróci do Poznania?".