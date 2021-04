Kibice wrócą na trybuny jeszcze w maju? Być może tak, ale prezes Wielkoposkiego ZPN, Paweł Wojtala, apeluje o zachowanie rozsądku

Prezes Wielkopolskiego ZPN zwrócił jednak uwagę, że sytuacja z wygaszaniem pandemii jest dynamiczna. - Jeśli za kilka tygodni będzie się otwierała gospodarka, to sport, zwłaszcza ten na świeżym powietrzu, musi zostać też otwarty na fanów. Apeluję jednak o zachowanie w tym wszystkim rozsądku, bo dwa tygodnie temu marzyliśmy o tym, żeby w ogóle można było trenować i grać w większych grupach. Z tym otwieraniem na oścież stadionów nie przesadzałbym więc, tym bardziej, że część kibiców będzie, tak jak rok temu, potrzebowała czasu, by przekonać się, że wyjście na mecz nie będzie stanowiło niebezpieczeństwa dla ich zdrowia. Na początek wystarczy limit 25 procent miejsc - dodał były piłkarz Lecha Poznań i klubów Bundesligi.

- Jasne, że chciałbym, żeby mecz Polska - Islandia, 8 czerwca w Poznaniu, odbył się już dopingiem kibiców. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku o wszystkim decydują decyzje rządowe, a konkretnie wytyczne ministerstwa zdrowia. W pozytywnym wariancie nie wykluczam, że sezon w niższych ligach skończymy przy częściowo otwartych trybunach, bo rozgrywkach amatorskich i młodzieżowych, w przeciwieństwie do ekstraklasy, rywalizacja będzie się toczyć do 30 czerwca - tłumaczył nam Paweł Wojtala.

Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że rozgrywki w niższych ligach zakończą się, mimo perturbacji na czas, czyli przed rozpoczęciem wakacji. - Musieliśmy wprowadzić trzy środowe terminy spotkań, co może nie spotkało się z entuzjazmem wśród niektórych klubowych prezesów, ale wiadomo jaka jest sytuacja. Terminarz jest napięty i nie mamy już pola manewru. Dlatego plan przyspieszenia rozgrywek został przez wszystkich zaakceptowany i mam nadzieję, że nic już nie stanie na przeszkodzie, by go zrealizować - zakończył sternik Wielkopolskiego WZPN.