Kiedy wrócimy nad Wartę? ZDM planuje rachunek szkód. Zobacz, jak wygląda stan rzeki w Poznaniu! Chrystian Ufa

Poziom Warty znacząco się obniżył, jednak nie oznacza to, że spacerowicze mogą wrócić nad brzeg rzeki. Zarząd Dróg Miejskich przeprowadzi rachunek szkód, który zadecyduje o terminie odblokowania Wartostrady. - Jeśli wyniki kontroli będą pozytywne, to wówczas tak szybko jak to będzie możliwe nastąpi porządkowanie Wartostrady - mówi Agata Kaniewska, rzeczniczka ZDM Poznań.