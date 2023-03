Kiedyś ten pałac w Poznaniu zachwycał, teraz popada w ruinę. Co skrywa otaczający go park? Mało kto zna jego sekret

Wspaniały niegdyś pałac w Radojewie, choć dawno stracił swój blask, wciąż budzi sentyment i nostalgię wśród okolicznych mieszkańców. Z czasem niezwykła budowla popadła w ruinę, a wszystko, co tylko się dało, zostało rozkradzione. By uniemożliwić wstęp do pałacu obiekt ogrodzono, zamurowano okna. Wciąż zachwyca jednak otaczający go park.Zobacz, jak teraz wygląda to niezwykłe miejsce --->Zobacz też: Perła architektury wystawiona na sprzedaż! Zabytkowy pałac rodziny Słubickich w Lubstowie zachwyca. Jak wygląda i ile kosztuje? Adam Jastrzebowski