Kierowca autokaru z Kościana miał zawieźć dzieci na wycieczkę. 60-latek był pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy

- dodają policjanci z Kościana.

Nieodpowiedzialny kierowca odpowie przed sądem. Grozi mu wysoka kara grzywny, kara aresztu oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

- Organizatorzy oraz opiekunowie szkolnych wycieczek mogą przed wyjazdem zwrócić się do policji o przeprowadzenie kontroli autobusu jak i kierowcy. W Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie można taką kontrolę zgłosić pod numerami telefonów 47 772 62 60, 47 772 62 61 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub całodobowo 47 772 62 00