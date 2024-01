Kierowca wylewał płynne odpady do rowu! Poznańscy strażnicy złapali go na fotopułapce. Zobacz nagranie

- Na szczęście okazały się one obojętne dla środowiska. Co nie zmienia faktu, że zamiast w glebie, miały znaleźć się w zlewni, z którą jak ustalili strażnicy, firma miała podpisaną umowę. Ale kierowca, najprawdopodobniej by zaoszczędzić na czasie, pozbywał się płynów do rowu