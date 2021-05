Kina w Poznaniu znowu grają. Pierwsi spragnieni filmowych emocji widzowie pojawili się w kinowych kasach tuż po otwarciu

Jeszcze przed godziną 14.00 w kinie Muza pojawiła się pierwsza klientka, która po przejrzeniu repertuaru kupiła bilet na niedzielny seans. - Bardzo się stęskniłam za tym, żeby pójść do kina, móc wyjść z domu. Muzę lubię za jej kameralność i za to, że grają tu inne filmy niż w komercyjnych kinach - zauważyła pani Paulina.

Krótko po jej wyjściu pojawił się też pierwszy piątkowy widz, dobrze znany pracownikom kina nauczyciel z liceum św. Marii Magdaleny.

- Mamy taką tradycję co najmniej od 20 lat, że uczniowie z naszej szkoły co poniedziałek wychodzą do kina. Ja sam czuję się w Muzie jak w domu. Brakowało mi jej przez te kilka miesięcy, ale tak samo brakowało jej uczniom. Pierwsze pytanie jakie otrzymałem po powrocie do szkoły brzmiało "Czy wracamy do Muzy?", na szczęście mogłem odpowiedzieć, że wracamy - tłumaczy Ireneusz Okoń.