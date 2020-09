KKS Sporty Walki zmienia siedzibę. Poznańscy kickbokserzy i reprezentanci Polski będą mieli znacznie lepsze warunki do treningu

Do dyspozycji klubowiczów będzie duża sala do treningów z matą do ćwiczeń gimnastycznych. Oczywiście nie może też zabraknąć ringu pięściarskiego.

– Przenosiny to była konieczność. Budynek, w którym dotychczas mieliśmy salę znajduje się tuż obok Areny. Tereny wokół hali widowiskowo-sportowej wraz znajdującymi się tam budynkami przejęły Międzynarodowe Targi Poznańskie. Całość zostanie poddana renowacji. To będzie duża i długo trwająca inwestycja. Dzięki przychylności władz miasta, przy dużym zaangażowaniu Jędrzeja Solarskiego, zastępcy prezydenta otrzymaliśmy propozycję zmiany miejsca siedziby. Ogromnie się cieszę, bo będziemy mogli prowadzić zajęcia w bardzo dobrych warunkach – podkreśla Radosław Laskowski, szef sekcji oraz trener klubowy i zarazem reprezentacji Polski w kickboxingu.

– Jako jedni z nielicznych klubów możemy się pochwalić urządzeniem o nazwie „boksmaster”. To automat z użyciem którego można ćwiczyć kombinacje ciosów pięściarskich – wyjaśnia trener Laskowski. I dodaje, że do dyspozycji będzie też sala do ćwiczeń indywidualnych i korekcyjnych. Obiekt wyposażony został również w saunę i zaplecze sanitarne. Wszystko jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Co ważne będzie też można korzystać z sal konferencyjnych należących do POSiR Rataje, co umożliwi organizowanie seminariów pod egidą Polskiego Związku Kickboxingu.

W poznański klub KKS Sporty Walki warto inwestować, bo to m. in. drużynowy mistrz Polski w kickboxingu. W tej sekcji trenuje kilkadziesiąt osób w kilku kategoriach: dzieci, młodzież, grupa zaawansowana i kobiety. Wśród czołowych reprezentantów są m. in. medaliści wielkich imprez: Mateusz Kubiszyn (złoty medal MŚ w kat. do 91 kg), Jakub Pukusa (zdobywca Pucharu Świata), czy Karolina Mośko (medalistka MŚ i MP). Bardzo duże zainteresowanie wzbudzają tez treningi kobiet, dlatego powstała osobna grupa, którą prowadzi Gabriela Laskowska.