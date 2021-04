Kleszcz może przejść z psa na człowieka. Jak zapobiec kleszczom u psa - krople, tabletki na kleszcze, a może obroża foresto? Sprawdziliśmy Sylwia Rycharska

Należy zabezpieczać siebie i swojego psa przed kleszczami Karina Trojok

Kleszcz u psa jest niebezpieczny dla zdrowia pupila. Należy szybko zareagować, gdy tylko go zobaczymy. Ale jak to zrobić? Co powoduje kleszcz u psa? Jak się objawia? Co stosować na kleszcze u psa? Krople, tabletki na kleszcze, czy obrożę foresto? Jak usunąć kleszcza? Kiedy należy iść do weterynarza? Na te i inne pytania związane z kleszczami u czworonożnych przyjaciół znajdziecie odpowiedź w poniższym tekście.