Poznań w ciągłej budowie

Poznań jako miasto prężnie rozwija się po względem infrastruktury. Jednak niektórzy mieszkańcy mają już wręcz dość mieszkania na wiecznym placu budowy. Nie zdążymy nacieszyć oczu nowym pięknym budynkiem, a już za chwilę widzimy, że buduje się kolejny większy oraz piękniejszy. W tej pogoni za ciągłym rozwojem nie zapominajmy, by rozejrzeć się wokół siebie, aby dostrzec otaczającą nas architekturę.

Co decyduje o brzydocie budowli?

W kontekście najbrzydszych budynków w mieście warto się zastanowić, co tak naprawdę decyduje o brzydocie budowli. Wysokość? Kolor? Kształt? Odpowiedź jest w sumie prosta. O tym co jest piękne, bądź brzydkie decydujemy my sami. Najczęściej kierując się powszechnym kanonem piękna, bądź własnymi preferencjami.