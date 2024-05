Kobieta na krańcu świata dotarła do Poznania. Martyna Wojciechowska przybyła na Impact 2024 z ważnym przekazem! Zobacz wideo Chrystian Ufa

Martyna Wojciechowska to popularna dziennikarka, podróżniczka oraz założycielka Fundacji UNAWEZA. Gwiazda "Kobiety na krańcu świata" przybyła na Impact 2024 do Poznania z bardzo ważnym przekazem. W wywiadzie dla "Głosu Wielkopolskiego" Martyna Wojciechowska zachęca młodych do rozmowy o zdrowiu psychicznym oraz dbaniu o nie.