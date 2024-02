Koci seniorzy czekają na ostatni dom

Po ich rozważeniu, czas pomyśleć o tym, jakiego kota bierzemy pod uwagę. My, spośród wielu kocich mieszkańców Schroniska dla zwierząt w Poznaniu, wybraliśmy dla Was seniorów i koty dojrzałe (liczące co najmniej 6 lat). Są to wyjątkowi, często bardzo spokojni towarzysze, którzy szukają swojego domu na ostatnie lata życia.