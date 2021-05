Koczowisko Romów w Poznaniu to efekt systemowego wykluczenia. "Zajmowanie pustostanów wynika z niemożności wejścia w system mieszkaniowy"

- Dotychczas polityka traktowała tą społeczność jak nomadów, którzy pojawiają się na chwilę, a działania skierowane wobec nich były skoncentrowane na to, żeby się ich pozbyć, a nie na to żeby ich włączyć do systemu. Tylko we Wrocławiu istnieje lokalna polityka, której celem jest zlikwidowanie problemu koczowisk. W Poznaniu ta debata dopiero się rozpoczyna. To wymaga skoordynowanych działań i stworzenia takiej płaszczyzny, gdzie także Romowie świadomie mogliby uczestniczyć – mówi członkini Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów