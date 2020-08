Kogo ty bronisz, tych śmieci? Ja jestem prawdziwym Polakiem – krzyczał napastnik. Poznańska policja: To nie był atak rasistowski

Z uwagi na agresywne zachowanie napastnika, które mogło wskazywać, że jest pod wpływem środków odurzających wezwano pogotowie. Zatrzymany trafił do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań.

Naoczny świadek potwierdza, że napastnik był bardzo agresywny i wulgarny. - Jak cię znajdę, to cię skopię, zabiję cię – krzyczał. Jeden z mieszkańców, widząc to zajście podszedł do Ormian, próbujących uwolnić się od agresora. - Jak nie odejdziesz, to dzwonię na policję – zagroził osiłkowi.