Kolejki na NFZ w wielkopolskim (5.01.2024). Sprawdź, ile czeka się na terminy do poszczególnych lekarzy

Wygląda na to, że zgodnie z danymi z NFZ, specjaliści przyjmują od ręki.

UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni.

Nie wszyscy pacjenci są jednak dopisywani do listy oczekujących. Na pomoc bez kolejki mogą liczyć m.in. zasłużeni honorowi dawcy krwi i zasłużeni dawcy przeszczepów, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci. Od niedawna w gabinetach specjalistów finansowanych przez NFZ bez kolejki przyjmowane są także kobiety w ciąży oraz osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Z analizy WHC wynika, że najdłuższe kolejki do lekarzy NFZ niezmiennie ustawiają się pod poradniami endokrynologicznymi. Przeciętny czas oczekiwania na poradę z tego zakresu wynosi aż dwa lata. Średnio 11 miesięcy czeka dziecko zanim trafi pod opiekę kardiologa, 10 miesięcy pacjent zainteresowany pomocą ortodonty, 8 miesięcy chory potrzebujących konsultacji neurochirurga. Bez kolejki można liczyć w zasadzie wyłącznie na wizytę u pediatry.

Jak sprawdzić kolejki NFZ w wielkopolskim?

Jak sprawdzić kolejki do poradni i gabinetów? Terminy oferowane przez poszczególne placówki finansowane przez NFZ są publikowane na stronie internetowej funduszu pod adresem: terminyleczenia.nfz.gov.pl. Informacje o kolejkach i zasadach tworzenia list oczekujących są udzielane także telefonicznie. Służy do tego specjalna infolinia NFZ czynna w godz. 8-16 pod numerem telefonu: 800 190 590. Aktualne terminy wizyt można również sprawdzić w naszym serwisie. Powyżej publikujemy informacje o kolejkach do lekarzy najpopularniejszych specjalizacji w wielkopolskim

Kolejki NFZ wielkopolskie - skąd bierzemy dane?

Nasze dane pochodzą ze stron Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie weryfikujemy ich poprawności przez bezpośredni kontakt ze wskazanymi placówkami, stąd mogą się zdarzać sytuacje, że przekazywane informacje są już nieaktualne. Gdy dla danego typu świadczeń nie możemy znaleźć placówki je oferującej, warto poszukać świadczeń w sąsiednich, większych miejscowościach.

Życzymy dużo zdrowia i szybkiego dostania się do wybranego specjalisty w ramach NFZ!Raporty Fundacji Watch Health Care, która regularnie kontroluje kolejki do lekarzy, pokazują, że na wizytę u specjalisty w naszym kraju trzeba poczekać średnio aż cztery miesiące. Do których lekarzy w wielkopolskim kolejki są najkrótsze? Kto może skorzystać bez kolejki z pomocy na NFZ? Jak zdobyć informacje o czasie oczekiwania na wizytę?

Sprawdź w naszym serwisie najważniejsze informacje dotyczące terminów wizyt w wielkopolskim w ramach NFZ.