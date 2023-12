Kolejki NFZ do urologa w woj. wielkopolskim. Terminy aktualne na 14.12.2023

Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do urologa na NFZ w województwie wielkopolskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 14.12.2023) trzeba czekać w kolejce do urologa na NFZ w województwie wielkopolskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

Kolejki NFZ do urologa w województwie wielkopolskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego urologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do urologa w województwie wielkopolskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do urologa w województwie wielkopolskim. UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni. UROLOG w woj. wielkopolskim: kolejki NFZ i terminy leczenia Wygląda na to, że zgodnie z danymi z NFZ, specjaliści przyjmują od ręki.

Spółka Jawna "Eskulap" Jarosław Długosz, Piotr Kleina-Schmidt (Urologia) Adres: Szeligowskiego 1, Konin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 15.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 12.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 12.12.2023) Liczba osób w kolejce: 47

Telefon: +48 63 242 07 44 Ośrodek Profilaktyki I Epidemiologii Nowotworów Im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna (Poradnia Urologiczna) Adres: Kazimierza Wielkiego 24/26, Poznań-stare miasto

Najbliższy termin możliwej wizyty: 18.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 61 851 86 31 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna Uroderm (Poradnia Urologiczna) Adres: Kórnicka 24, Poznań-nowe miasto

Najbliższy termin możliwej wizyty: 18.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 8

Telefon: +48 61 877 57 73

Szpital Powiatowy W Rawiczu Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Gen. Grota Roweckiego 6, Rawicz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 18.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 94

Telefon: +48 65 537 63 85 Medyk Centrum Lekarsko-Stomatologiczne Sikorscy S.C. (Poradnia Urologiczna) Adres: Prusa 5, Koło

Najbliższy termin możliwej wizyty: 20.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 7

Telefon: +48 63 272 07 31

Szpital Powiatowy W Wyrzysku Spółka Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: 22-Go Stycznia 41, Wyrzysk

Najbliższy termin możliwej wizyty: 20.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 169

Telefon: +48 67 210 98 55 "Poznańskie Centrum Otolaryngologii Spółka Z O.O." Spółka Komandytowa (Poradnia Urologiczna Pobiedziska) Adres: Władysława Jagiełły 41, Pobiedziska

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 7

Telefon: +48 61 668 84 44

"Pleszewskie Centrum Medyczne W Pleszewie" Sp. Z O.O. (Poradnia Urologiczna) Adres: Poznańska 125A, Pleszew

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 47

Telefon: +48 62 742 08 00 Kalmedica Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Częstochowska 71-75, Kalisz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 28.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 57

Telefon: +48 62 502 46 61

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Plac Kolegiacki" (Poradnia Urologiczna) Adres: Pl.Kolegiacki 12A, Poznań-stare miasto

Najbliższy termin możliwej wizyty: 3.01.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 26

Telefon: +48 61 851 87 33

Przychodnia Specjalistyczna Dłubak Nzoz (Poradnia Urologiczna) Adres: Przemysłowa 8, Ostrzeszów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 3.01.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 17

Telefon: +48 62 730 37 60 "Medra Kasprzyk-Smardz I Wspólnicy" Spółka Jawna (Poradnia Urologiczna) Adres: Ks.Wawrzyniaka 42, Kępno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 4.01.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 14

Telefon: +48 62 791 33 00

Gabinety Lekarskie Medicor (Poradnia Urologiczna - Kościan Plac Paderewskiego 4) Adres: Plac Paderewskiego 4, Kościan

Najbliższy termin możliwej wizyty: 4.01.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 74

Telefon: +48 65 511 03 00 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie (Poradnia Urologiczna W Kościanie) Adres: Szpitalna 7, Kościan

Najbliższy termin możliwej wizyty: 10.01.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 23

Telefon: +48 65 512 08 55 Nzoz Poznańskie Centrum Zdrowia Piotr Sobański, Marlena Sobańska (Kaźmierz - Urologia) Adres: Elizy Orzeszkowej 6, Kaźmierz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 10.01.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 30

Telefon: +48 61 291 81 28

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Al. Wolności 4, Ostrzeszów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 11.01.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 11

Telefon: +48 62 503 22 66 Wielkopolskie Centra Medyczne Remedium (Poradnia Urologiczna) Adres: Os. Batorego 80/Ab, Poznań-stare miasto

Najbliższy termin możliwej wizyty: 12.01.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 128

Telefon: +48 61 821 76 00

Centrum Medyczne S.C. Magdalena Rybicka-Dworczak, Marta Pawlicka-Kowalczyk (Gabinet Urologiczny W Poznaniu) Adres: Sokoła 38, Poznań

Najbliższy termin możliwej wizyty: 15.01.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 6

Telefon: +48 61 849 09 65 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką I Dzieckiem W Poznaniu (Poradnia Urologiczna) Adres: Wojciecha Bogusławskiego 6, Poznań-grunwald

Najbliższy termin możliwej wizyty: 15.01.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 139

Telefon: +48 61 866 04 00 Centrum Medyczne Hcp Sp. Z O.O. Nzoz Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Stacjonarne (Poradnia Urologiczna) Adres: 28 Czerwca1956 194, Poznań-wilda

Najbliższy termin możliwej wizyty: 16.01.2024 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 13.12.2023) Liczba osób w kolejce: 5

Telefon: +48 61 227 42 45

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.

