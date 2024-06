Kolejna edycja Enea Mini Cup za nami. 800 dzieci wkroczyło w świat siatkówki w obecności gwiazdy ligi, która sama kiedyś była na ich miejscu

Projekt składał się z ośmiu turniejów eliminacyjnych i turnieju finałowego. W trakcie turniejów dzieci rozegrały mecze w kategoriach sportowych: single, dwójki, trójki, czwórki oraz rzacanki. Te ostatnie były poświęcone dzieciom, które dopiero zaczynają poznawać siatkówkę. Dzięki takiemu podziałowi każdy adept siatkówki mógł spróbować swoich sił i czerpać ze sportu radość oraz zabawę.

Celem corocznych turniejów Enea Mini Cup jest zachęcenie dzieci do uprawiania sportu, do aktywności fizycznej, nauki gry fair play oraz do spędzenia czasu z rówieśnikami w pożyteczny sposób. Enea Energetyk jako klub siatkarski w ramach tego projektu pragnie nauczać dzieci ABC siatkówki, zachęca do aktywnego udziału w lekcjach WF, poprzez zabawę i ruch oraz uświadamia, że sport kształtuje osobowość i niesie za sobą zdrowotne, społeczne wartości.