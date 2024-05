Kolejna fatalna informacja dla Lecha Poznań. Środkowy pomocnik nie zagra już w tym sezonie

Kontuzja zawodnika Lecha Poznań

24-latek podczas jednego z treningów przed meczem z Widzewem Łódź (1:1) nabawił się urazu żeber. To wykluczyło go z występu w tym spotkaniu. Kontuzja jest na tyle poważna, że Portugalczyk może uznać sezon za zakończony i na pewno nie zobaczymy go w ostatnim starciu tego sezonu, gdy do Poznania przyjedzie Korona Kielce. Klub podaje, że kontuzja nie jest groźna, a powrót do treningów będzie zależał od samopoczucia piłkarza.

- 24-letni pomocnik przeszedł w poniedziałek badania, które na szczęście nie wykazały złamania. To pozytywna informacja. Powrót do treningów i spotkań zależeć będzie od samopoczucia gracza - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

To kolejna taka historia piłkarza Lecha

To jednak fanów poznańskiego klubu nie do końca musi uspokajać. Urazu żeber w tym sezonie nabawił się także Mikael Ishak. Szwed podczas zimowych przygotowań w sparingu z Szachtarem Donieck (25 stycznia) musiał opuścić boisko z powodu takiej samej kontuzji, co u Portugalczyka. Pierwotnie mówiło się, że to nie jest poważny uraz, późniejsze badania wykazały problem i ostatecznie skończyło się, że na kapitana Lecha Poznań trzeba było czekać aż do starcia ze Stalą Mielec, czyli do 1 kwietnia.