Kolejne 60 mln kary dla Biedronki. Prawie w co trzecim sklepie zagraniczne owoce i warzywe sprzedawano jako polskie. Sieć zapowiada proces

W prawie co trzecim sklepie Biedronki z ponad 250 skontrolowanych przez Inspekcję Handlową na polecenie UOKiK owoce i warzywa pochodzące z zagranicy były oznaczone jako polskie. W niektórych sklepach niewłaściwe oznaczenia miał nawet co piąty produkt. UOKiK nałożył na Jeronimo Martins - właściciela sieci 60 mln zł kary za wprowadzanie w błąd konsumentów. To już trzecia kara dla Biedronki w ostatnim czasie. Jeronimo Martins twierdzi, że skala nieprawidłowości była niewielka, a sposób przeprowadzania kontroli stronniczy.

Nie cena, a kraj pochodzenia coraz częściej jest decydująca dla decyzji o wyborze tego, a nie innego produktu - wynika z sondażu "Solidarność konsumencka w dobie koronawirusa" przeprowadzonego przez Stowarzyszenie PEMI. Aż 70 proc. Polaków sprawdza, skąd pochodzi to, co wkładają do koszyka i spośród dostępnych produktów wybiera polskie.

W związku z tym UOKiK wziął pod lupę oznaczenia produktów w sieci Biedronka. - To, że nie zgadzają się one ze stanem faktycznym, sygnalizowali między innymi rolnicy z Agrounii.

- Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na kraj pochodzenia produktów. Wiele osób kieruje się w swoich wyborach patriotyzmem gospodarczym, bo chcą wspierać polskich producentów. Dla innych ważne są kwestie transportu żywności, który może mieć wpływ na ilość stosowanych pestycydów do jej zabezpieczenia czy też zagrażający środowisku ślad węglowy pozostawiany w trakcie przewozu - twierdzi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK - Dlatego prawdziwa i rzetelna informacja o kraju pochodzenia warzyw i owoców jest niezbędna do podjęcia świadomej decyzji o zakupie. W sklepach Biedronka konsumenci w tej kwestii narażeni byli na częste wprowadzenie w błąd, co jest nieuczciwą praktyką rynkową – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

UOKiK wszczął postępowanie w tej sprawie.

Kara dla Biedronki za złe oznaczenia Inspektorzy Inspekcji Handlowej na zlecenie UOKIK wzięli pod lupę wzięli przede wszystkim owoce i warzywa, które rosną zarówno w Polsce, jak i w innych państwach, np. ziemniaki, cebulę, kapustę, marchew, pomidory, jabłka, truskawki. Inspektorzy sprawdzili w sumie 263 sklepy Biedronka w całym kraju. W 73 z nich, czyli w 27,8 proc. skontrolowanych placówek, stwierdzili nieprawidłowe oznakowanie warzyw i owoców krajem pochodzenia. W tych sklepach w niektórych przypadkach nieprawidłowości sięgały nawet ponad 20 proc. sprawdzonych partii produktów.

Prezes UOKiK zdecydował się nałożyć na Jeronimo Martins - właściciela sieci Biedronka karę wysokości 60 mln zł. Decyzja nie jest prawomocna. Sieć może odwołać się do sądu i, jak zapowiada, skorzysta z tej możliwości.

To już trzecia kara, którą na sieć nałożył UOKiK.

Polowanie na Biedronkę? Sieć idzie do sądu - Jesteśmy głęboko zdziwieni, że choć Biedronka notuje mniejszą liczbę naruszeń w oznakowaniu produktów niż wiele konkurencyjnych podmiotów, to jesteśmy jedyną firmą, wobec której wszczęto postępowanie w tej sprawie - napisano w komunikacie wydanym po ogłoszeniu decyzji UOKiK. - Sama liczba zarzucanych naruszeń w oznakowaniu krajów pochodzenia owoców i warzyw jest marginalna. Dodatkowo, sposób zbierania materiału dowodowego budzi poważne wątpliwości co do bezstronności UOKiK i potwierdza, że podejmowane wobec naszej sieci działania mają charakter dyskryminacyjny.

Sieć podkreśla, że liczba tego typu nieprawidłowości systematycznie maleje i obecnie problem dotyczy zaledwie 0,68 proc. błędu w przeliczeniu na sklep sprzedawanych produktów. W 2019 roku było to 2,68 proc. błędów.

Sieć zdecydowała odwołać się od decyzji UOKiK do sądu, dodatkowo rozważa też pozew cywilny o odszkodowanie przeciwko UOKiK lub Skarbowi Państwa.