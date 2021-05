Kolejne firmy utworzyły Pracownicze Plany Kapitałowe. Pracodawcom za zniechęcanie do oszczędzania grożą kary. Jak to działa? Co zyskasz?

Do 10 maja 2021 wszyscy pracujący w Polsce będą z mocy prawa objęci Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. To system oszczędzania na emeryturę, do którego dopłaca pracodawca i państwo. Pracujący nie musi w nim uczestniczyć. Jeśli nie chce - może złożyć odpowiednią deklarację. I tak zdecydowało dotąd blisko 80 proc. uprawnionych. Ale pracodawca nie może go do tego zniechęcać. Grożą za to wysokie kary.

Pracownicze Plany Kapitałowe to system oszczędzania na emeryturę, na który składa się sam pracujący, jego pracodawca i państwo. PPK jest wdrażane od lipca 2019 roku. Wtedy do utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zostały zobowiązane największe firmy - zatrudniające powyżej 250 osób. Kolejne dołączały stopniowo. Teraz - z półrocznym przesunięciem z powodu pandemii PPK wkroczyło w ostatni etap wdrażania. Do 26 kwietnia Pracownicze Plany Kapitałowe utworzyły jednostki sektora publicznego (a więc przede wszystkim samorządy). Do 10 maja mają na to czas najmniejsze firmy - zatrudniające 19 osób i mniej. Entuzjazmu brak. Zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Pracownicze Plany Kapitałowe - jak to działa PPK są objęci z mocy prawa wszyscy pracownicy poniżej 55 roku życia (starsi mogą przystąpić do PPK jeśli wyrażą taką chęć)

Ile wyniosą wpłaty?

pracownik odłoży od 2 do 4 proc. podstawy wymiaru składek (swojego wynagrodzenia brutto),

pracodawca dołoży od 1,5 do 4 proc. pensji brutto,

udział państwa wyniesie 250 zł w postaci opłaty powitalnej i co roku 240 zł. Kosztem pracownika jest też podatek i składka na ZUS od wpłaty pracodawcy .

Pieniędzmi zgromadzonymi w PPK zarządzają wyznaczone instytucje finansowe - towarzystwa emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które musiały spełnić szereg warunków, takich jak doświadczenie czy odpowiednio wysoki własny kapitał, a także odpowiednio niskie koszty zarządzania pieniędzmi, nie przekraczające 0,5 proc. wpłat. PPK - ile można zyskać Ile można zyskać? Jak wynika z symulacji prezentowanych przez Polski Fundusz Rozwoju, odpowiedzialny za wdrażanie PPK całkiem sporo. Nawet nie licząc wypracowanego zysku (a ten PFR szacuje na poziomie 3,5 proc. rocznie) 35 letni pracownik, zarabiający jedynie 3000 zł brutto do 60 r.ż (wtedy można zacząć z pieniędzy w PPK korzystać) zgromadzi w PPK 51 181 zł. Gdyby odkładał 2 proc. pensji brutto na konto bankowe zebrałby w tym czasie 25 572 zł. Wydawałoby się więc, że więcej zachęt nie potrzeba. A jednak - Pracownicze Plany Kapitałowe jak dotąd nie okazały się sukcesem.

PPK są powszechne, ale nie przymusowe. Pracownik, który nie chce uczestniczyć w Pracowniczym Planie Kapitałowym, musi pisemnie to zdeklarować. Co więcej, taka decyzja jest ważna tylko cztery lata. Wprowadzając PPK rząd liczył, że na oszczędzanie na emeryturę zdecyduje się nawet 3/4 uprawnionych.

Wynik jest dużo gorszy. Z 7,4 mln już automatycznie zapisanych do programu pozostało w nim zaledwie 1,7 mln osób, czyli niespełna 23 proc. Pozostali zrezygnowali. Dlaczego? - Bo zaufanie do systemu emerytalnego jest w ruinie - twierdzi prof. Baha Kalinowska-Sufinowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - Złe doświadczenia z OFE sprawiają, że ludzie nie chcą ryzykować własnych pieniędzy, a gwarancje zapisane w ustawie, których OFE nie miało, ich nie przekonują.

Kary za zniechęcanie - pracodawca może zapłacić słono Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że im mniejsza firma, tym mniej uczestników PPK.

O ile w największych (powyżej 250 pracowników) w PPK jest co trzeci uprawniony, o tyle w przedsiębiorstwach zatrudniających od 20 do 49 osób w PPK mniej niż jedna osoba na 10.