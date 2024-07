Kolejne pobite dziecko w Wielkopolsce. 1,5-roczna dziewczynka z Gniezna trafiła do szpitala w Poznaniu. Rodzice zostali aresztowani

1,5-roczna dziewczynka z Gniezna w wyniku pobicia trafiła do poznańskiego szpitala. Zdarzenie to ujawnili pracownicy MOPS-u , pod opieką których znajdowała się rodzina z czwórką dzieci.

Matka była pod wpływem alkoholu

- Na miejscu pojawili się również ratownicy medyczni. To oni podjęli decyzje o hospitalizacji dziecka. Naszą rolą było sprawdzenie trzeźwości matki, która przebywała z dziećmi. Okazało się, że była ona pod wpływem alkoholu - badanie wykazało 0,4 promila w wydychanym powietrzu - dodaje.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 7 lipca, około godz. 19 na trasie Lipie - Szelejewo Drugie. Na miejscu pojawili się strażacy i ratownicy medyczni. Poszkodowana kobieta z obrażeniami trafiła do…

Lekarze potwierdzili, że doszło do pobicia

Rodzice usłyszeli zarzuty, trafili do aresztu

Małżeństwo nie przyznało się do winy. Oboje twierdzili, że dobrze opiekowali się dziećmi. Nie umieli też powiedzieć, w jaki sposób doszło do powstania obrażeń u ich dziecka.

Kobieta i mężczyzna przebywają obecnie w areszcie. Matce dzieci grozi do 8 lat więzienia, ojcu - do 6 lat. trafili do aresztu.