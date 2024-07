Pierwszy transfer Lecha Poznań całkiem blisko

Lech Poznań jest jedynym klubem w ekstraklasie, który nie dokonał żadnego transferu. Kibice Kolejorza domagają się od włodarzy ruchów. Być może w najbliższym czasie zobaczą przy Bułgarskiej pierwszego nowego zawodnika. W środę, 3 lipca portal Goal.pl podał informację, że bliski przejścia do Lecha jest środkowy obrońca - Alex Douglas .

Wiadomość o przenosinach 22-latka potwierdził szwedzki portal Sportbladet. Według nich, jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, zostanie on nowym piłkarzem Kolejorza. Kwota, jaką zapłaci Lech, ma wynieść 350-400 tysięcy euro. Więcej o tym zawodniku pisaliśmy tutaj: Niemożliwe! Lech Poznań wyrusza na zakupy. Dwóch zawodników na celowniku Kolejorza. Czy zdążą dołączyć do zespołu na obozie we Wronkach?