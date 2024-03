Kolejny tragiczny wypadek na basenie na osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu. Czytelniczka oskarża ratowników. "Zareagowali z dużym opóźnieniem"

Kolejny tragiczny wypadek na basenie na osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu

7 marca na basenie na osiedlu Zwycięstwa miała miejsce akcja ratownicza. Miała wyglądać bardzo podobnie do tej, która odbyła się w tym samym miejscu we wrześniu 2022 roku, kiedy to zmarł Ryszard Piasek - autor filmów dokumentalnych i podróżnik. POSiR zapewniał wtedy, że zachowano wszelkie procedury bezpieczeństwa.

- W jednym i drugim przypadku ratownicy z dużym opóźnieniem zauważyli unoszące się ciało

- informuje nas zaniepokojona czytelniczka. W tym przypadku ciało unosiło się na torze numer 5, a ratownicy zareagowali po krzykach seniora. Czytelniczka dodaje, że na wielkopolski WOPR, który obstawiał basen na os. Zwycięstwa, miały być nakładane kary.