Kolejny transfer Lecha Poznań. Norweg będzie rywalizować z Mikaelem Ishakiem. "Velde powiedział mi sporo dobrych rzeczy o Lechu"

- Bryan Fiabema przychodzi do nas, żeby wzmocnić rywalizację w ataku. To piłkarz, który w ofensywie może występować na wszystkich pozycjach. Widzimy w nim potencjał, liczymy na jego piłkarski rozwój u nas. Jest szybki, przebojowy, dynamiczny. To etatowy reprezentant juniorskich i młodzieżowych kadr Norwegii, w czerwcu zagrał w drużynie narodowej U-21 i strzelił gola Danii. Kilka lat spędził w londyńskiej Chelsea, a ostatni rok w Realu Sociedad - podkreślił dyrektor sportowy Lecha.