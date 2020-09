Kolejny zakaz lotów. Przez koronawirusa z lotniska Ławica w Poznaniu nie polecimy sami do Hiszpanii. Możliwy będzie za to lot czarterowy

Od 2 września będzie obowiązywała zaktualizowana lista państw, do których nie będzie można polecieć z Polski. Dojdzie do niej Hiszpania.

Jednocześnie, wraz z rozwojem pandemii na świecie, polski rząd zaczął wydawać rozporządzenia dotyczące zakazu lotów do krajów, w których odnotowywano dużo przypadków zakażeń koronawirusem. Aktualnie, do 1 września, obowiązuje rozporządzenie z 11 sierpnia, które zakazuje lotów do 43 państw, w tym m.in. do Czarnogóry i Izraela, gdzie można było latać także z Poznania.