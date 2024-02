Komisja Ligi faworyzuje Lecha Poznań? Tak uważa trener Śląska Wrocław Bartosz Kijeski

Trener Jacek Magiera mówi o faworyzowaniu Lecha Poznań przez Komisję Ligi Wojciech Matusik

Po meczu z Jagiellonią Białystok, Lecha Poznań czeka kolejne trudne starcie. Do stolicy Wielkopolski w sobotę (24 lutego) przyjedzie Śląsk Wrocław. Wojskowi na 99 procent zagrają bez swoich kibiców. Jest to kara za zachowanie ze spotkania Śląska z Pogonią Szczecin. Do decyzji Komisji Ligi odniósł się trener Jacek Magiera, który uważa, że jest to faworyzowanie Kolejorza.