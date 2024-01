Koniec kultowych akademików w Poznaniu. Deweloper rozpoczął rozbiórkę

Koniec akademików w Poznaniu

Budynki wcześniej należały do Uniwersytetu Przyrodniczego. Powstały one w latach 50 i stanowiły część akademickiego kompleksu. W 2020 roku zostały one sprzedane, ponieważ uniwersytet nie był zainteresowany ich remontem.

Sprzedane budynki A i C przejął deweloperowi Vantage Development za kwotę 14 mln zł. Procedura wydania pozwolenia na budowę trwała od lipca. Zamiast akademików zostaną wybudowane dwa nowe bloki z garażami podziemnymi.

