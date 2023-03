Koniec poszukiwań 14-latki z Wielkopolski. Dziewczyna została odnaleziona Damian Cieślak

22 marca 2023 roku zaginęła 14-letnia Oliwia z Zakrzewa. Archiwum Nasze Miasto/zdjęcie ilustracyjne

Trwają poszukiwania zaginionej 14-latki z Zakrzewa, wsi położonej w powiecie jarocińskim. Oliwia Poczta 22 marca została odwieziona do szkoły w Prusach, ale nie dotarła na zajęcia. Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną.