Koniec strajku okupacyjnego w akademiku Jowita w Poznaniu. Studenci nadal żądają tanich akademików, stołówek

Tańsze akademiki i stołówki, a także niższe progi umożliwiające ubieganie się o stypendia socjalne - to główne z postulatów, jakie studenci okupujący dom studencki Jowita w Poznaniu kierują do wszystkich władz uniwersyteckich.

- Chociaż Jowita stanowiła nasz flagowy postulat, to nasze cele są dużo szersze. Akademiki to nie tylko Jowita. Żądamy zapewniania miejsc w domach studenta dla co najmniej 10 proc. osób studiujących. Chcemy rozbudowy infrastruktury socjalnej - stołówek i pokojów socjalnych, aby sprawić, że uczelnia będzie miejscem przyjaznym dla ludzi. Chcemy zapewnienia bytu studentom w potrzebie za pomocą zdecydowanego zwiększenia kwot oraz zaniżenia progów otrzymywania stypendiów socjalnych - mówili w niedzielę wieczorem zgromadzeni pod domem studenckim Jowita.