Koniec z "wężykowaniem"? Tramwaje Moderus Gamma powracają na trasę PST. Będzie ich w Poznaniu więcej

Moderntrans wyeliminował "wężykowanie"

O problemie nadmiernego bujania się tramwajów na trasie PST informowaliśmy już w ubiegłym roku. Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań, wyjaśniał, że na problem wpływało kilka czynników, w tym głównie niewłaściwe parametry elementów układu zawieszenia, co powodowało zaburzenia w biegu tramwajów. Rozwiązaniem problemu zajął się bezpośrednio producent, Modertrans, przy czym koszty modyfikacji pokrywał w ramach gwarancji .

Moderusów Gamma będzie w Poznaniu więcej

MPK Poznań posiada obecnie 50 wagonów Moderus Gamma, w tym 20 dwukierunkowych, które zostały zakupione głównie do obsługi trasy na Naramowice. Spółka podpisała umowę na zakup kolejnych co najmniej 10 sztuk, z możliwością rozszerzenia zamówienia o kolejne 20 wagonów. Nowe tramwaje będą miały zmodyfikowaną wersję, odpowiadającą wymaganiom przetargowym, co ma zapobiec problemom z "wężykowaniem".