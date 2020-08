Konkurs filmowy Bramy Poznania „poznańMOVIE”: Pokaż swoją dzielnice w minutę. Zgłoś się do konkursu filmowego

Wybrane miejsce może być ciekawe, na przykład ze względu na wartość sentymentalną, wizualną, historyczną, przyrodniczą itp. Do konkursu można zgłaszać jednominutowe filmiki przedstawiające wyjątkowe miejsce ze swojej najbliższej okolicy w Poznaniu, w promieniu do około 0,5 km od miejsca zamieszkania.

- Opowiedzieć historię miejsca w jedną minutę - do takiego wyzwania zapraszamy poznaniaków i poznanianki. Zachęcamy by w 60 sekund pokazali nam miejsce, które uważają za atrakcję turystyczną, tak, by zachęcić innych do poznania danego miejsca osobiście - mówi Natalia Szenrok-Brożyńska z Bramy Poznania.