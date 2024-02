Kontrowersyjna strategia oświatowa wycofana z obrad rady miasta. „To porażka urzędników”

Od początku Strategia Oświatowa Miasta Poznania 2030 wzbudzała wiele kontrowersji, choć w swoich założeniach dokument miał spełniać podstawowe zadania. Między innymi nakreślać przestrzeń do przyszłych działań, przedstawiając potrzeby zasygnalizowane przez mieszkańców Poznania w zakresie edukacji. Miał on również wskazywać kompetencje samorządu w tej sferze, a także umożliwić podejmowanie spójnych decyzji różnych organów.

SOMP wycofana z obrad rady miasta

- Z uwagi na konieczność przeanalizowania uwag i sugestii do projektu, zgłoszonych podczas posiedzeń Komisji Oświaty i Wychowania rady miasta Poznania, a tym samym zapewnienie państwu radnym czasu niezbędnego do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami

Szwarc: Miasto przyznało się do popełnienia błędów

O taki obrót spraw walczy od listopada między innymi Krzysztof Szwarc, doktor z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jednak nie uważa on wycofania za sukces, a raczej za porażkę.

- Dobrze, że zostało to odwołane, ale na pewno nie jest to sukces. To porażka urzędników i autorów strategii, ponieważ przygotowano dokument, który w ogóle nie powinien być procedowany. Decyzja o odwołaniu jest przyznaniem się do błędów

– mówi Szwarc.

Doktor UEP uważa, że gdyby wcześniej podjęto decyzję o tym, że np. przeprowadza się ponowne badanie do strategii i dopiero na jego podstawie przygotowuje się dokument, to można by mieć wrażenie, że „urzędnicy zrozumieli swoje złe postępowanie”. Projekt nie został poddany pod głosowanie 6 lutego, ale wkrótce tak się stanie.