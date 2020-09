Koronawirus: Nowe strefy czerwone i żółte. Zobacz aktualną listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami

Zobacz galerię (2 zdjęcia) 4 września Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów czerwonych i żółtych. Zobacz, w jakich miastach i powiatach obowiązują największe restrykcje. Na liście jest jeden powiat z Wielkopolski. Konrad Kozlowski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W piątek, 4 września Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów, do których wracają niektóre obostrzenia w związku z epidemią. Wcześniej powiaty podzielono na "czerwone", "żółte" i bezpieczne "zielone". Najostrzejsze obostrzenia dotyczą "czerwonych". Niektóre powiaty z listy do tej pory zagrożonych wykreślono, inne na nią trafiły. Rygory w strefie żółtej i czerwonej pozostają bez zmian, różnią się w zależności od stopnia występującego w nich zagrożenia. Wśród najbardziej zagrożonych koronawirusem nie ma już żadnego powiatu z Wielkopolski. Jeden powiat z regionu zakwalifikowano do strefy żółtej. Sprawdź szczegóły.