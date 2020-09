Koronawirus w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu. Zakażeni są członkowie personelu i pacjenci. Część oddziału kardiologicznego zamknięto

USA: Trump był w szpitalu po "mini udarach", pisze dziennikarz. Trump temu zaprzecza

Korespondent New York Timesa Michael Schmidt opisuje tajemniczą wizytę Donalda Trumpa w szpitalu wojskowym pod koniec ubiegłego roku. Powodem miała być "seria mini udarów, jakie przeszedł prezydent. On sam nazywa to kłamstwem..