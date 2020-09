Koronawirus w Wielkopolsce: 32 nowe zakażenia w regionie (wtorek, 8 września)

W Wielkopolsce zanotowano 32 osoby zakażone wirusem COVID-19, z czego trzynaście osób trafiło do szpitali. Pozostałe są leczone w warunkach izolacji domowej, lub w izolatorium Hotelu Ikar. Najstarszym z zakażonych jest 76-letni mężczyzna z terenu powiatu ostrowskiego.

Najwięcej osób – 9 pochodzi z terenu powiatu poznańskiego, następnie 6 z powiatu gostyńskiego, po dwie z kaliskiego, pilskiego, leszczyńskiego. Po jednej zanotowano w powiecie wolsztyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, śremskim, średzkim, wrzesińskim gnieźnieńskim.

W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 6069 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego 1147 to przypadki aktywne. 230 osób zmarło, a 4692 wyzdrowiały.