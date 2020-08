Koronawirus w Wielkopolsce: W Turku uruchomiony zostanie kolejny punkt pobrań wymazów na Covid-19

Dzięki współpracy wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Szpitala Powiatowego w Turku w Wielkopolsce powstanie kolejny punkt pobrań wymazów do badań na obecność wirusa Sars-Cov-2. To już dwudzieste takie miejsce na mapie naszego województwa.

Od środy, w godzinach między 7.45 a 9.45 punkt będzie dostępny dla wszystkich pacjentów.

- Punkty pobrań to miejsca, w których pobierane są wymazy do badań na obecność koronawirusa. Pobrane próbki przekazywane są do laboratoriów, które przeprowadzają badania. Z punktów pobrań korzystają między innymi osoby przebywające w kwarantannie oraz posiadające potwierdzone skierowanie do sanatoriów