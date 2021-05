Koronawirus. We wtorek, 11 maja, potwierdzono 304 nowe zakażenia w Wielkopolsce, w kraju - 3 098. Zmarło 319 osób

Program zdrowotny dla pacjentów ze schizofrenią. Powrót do normalnego życia sfinansuje samorząd województwa wielkopolskiego

Opieka psychiatryczna i psychologiczna, terapia grupowa, terapia zajęciowa - to elementy programu dla osób ze schizofrenią, który sfinansuje samorząd województwa wielkopolskiego. - Dla jego uczestników może być szansą, by wrócić do życia społecznego - twierdzi prof. Janusz Rybakowski, do niedawna wojewódzki konsultant ds. psychiatrii.